Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,45% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 653,21 пункта. Индекс РТС снизился на 0,97% до отметки 1 274,58.

«Из-за утреннего снижения нефтяных котировок и продолжающегося падения азиатских площадок рынок российских акций на открытии может оказаться под давлением. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 635—2 690 пунктов, по индексу РТС — 1 270—1 295 пунктов», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.