Индекс Московской биржи в понедельник, 3 июня, обновил исторический максимум, поднявшись до отметки 2 713,76 пункта. Рынок тянут вверх компании нефтегазового сектора.

В частности, стоимость акций «Газпрома» на фоне новостей об изменении дивидендной политики компании выросли на 9,58%. В 12:38 мск бумаги компании стоили выше 237 рублей. Также в плюсе акции «Новатэка», прибавившие в цене с начала торгов 2,09%, и «префы» «Сургутнефтегаза», цена которых повысилась на 1,26%.

Акции Сбербанка в понедельник также показывают небольшой рост. С утра их котировки прибавили чуть больше 1%. Рост российского рынка происходит на фоне падающих нефтяных цен. За неделю котировки Brent упали с 70 долларов до 61,5 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижалась на 2,2% до 60,62 доллара.