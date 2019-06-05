Более половины россиян (51%) считают, что в данный момент страна находится в состоянии кризиса, свидетельствуют данные апрельского опроса исследовательского холдинга «Ромир». После резкого сокращения доли подобных ответов при прошлом опросе россияне снова возвращаются к мнению о существовании кризиса в стране.



Вместе с тем снизились доли тех, кто нейтрально оценивает экономическую ситуацию в стране, признавая наличие некоторых экономических проблем (38%), и тех, кто считает, что в стране все хорошо и никаких проблем в экономике нет (5%). То есть общее число россиян, признающих наличие экономических проблем, выросло не намного — с 86% в конце 2017 года до 89% в 2019-м. Однако градус тревожности по поводу состояния экономики в стране значительно повысился, замечают социологи.

Следующий вопрос исследования касался проявлений кризиса или экономических трудностей в целом лично для каждого респондента. Как и в предыдущих опросах, лидирующим ответом в списке проблем опять стал рост цен (инфляция). При этом и доля таких ответов практически не изменилась и составила 79%, как и в 2015—2017 годах.

«Ромир»: у большинства россиян нет сбережений Сбережения есть у 46% опрошенных.

За полтора года значительно обострился вопрос о сокращении заработной платы. Доля подобных ответов увеличилась в два раза — с 21% в 2017 году до 42% в 2019-м. Кроме того, треть россиян (32%) отметила еще одно проявление кризиса — сокращение персонала и, как следствие, рост безработицы. В 2017 году доля подобных ответов была значительно меньше — 23%.

Еще одно проявление кризиса — девальвацию рубля, — на которое два-три года назад указывали более половины опрошенных, сегодня называют только треть респондентов (33%).

За полтора года незначительно, но сократилось число ответов о других признаках кризиса: напряженной международной обстановке (с 24% до 22%), трудностях с выплатой кредитов (с 15% до 12%) и введении Россией ответных санкций в отношении западных стран (с 13% до 9%).

Результаты этого опроса дополняют и подтверждают данные других исследований — о сбережениях, статьях экономии, комментирует результаты опроса президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин. «Действительно, в 2017 году многие наши соотечественники почувствовали некое облегчение, частично адаптировались к экономическим трудностям. Во всяком случае, они, вероятно, жили ожиданием скорых позитивных перемен. Но ни в 2018-м, ни в текущем году ситуация легче не стала. Цены продолжают ползти вверх, а роста дохода нет, что заставляет наших соотечественников опять называть обтекаемое понятие «экономических трудностей» тревожным словом «кризис», — говорит эксперт.



