О наличии сбережений в этом году заявили менее половины россиян — 46%, что ниже аналогичных показателей двух предыдущих лет (48% и 57% соответственно), свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга «Ромир».

Доля россиян, которые не имеют сбережений, в среднем составляет 54%.

Доля россиян, которые хранят свои сбережения только в национальной валюте, за год снизилась на 5% — с 79% до 74%. В долларах и евро хранят накопления всего 2% опрошенных. Эта цифра не меняется уже второй год. Однако за год увеличилось число тех, кто хранит сбережения как в рублях, так и в валюте. Подобный тренд набирает популярность уже четвертый год подряд, отмечают социологи.

В вопросе наиболее надежных форм хранения сбережений за год общая картина не изменилась. Лучшими способами хранения сбережений с точки зрения сохранности россияне по-прежнему считают вклады в российских банках (42%) и наличные рубли (37%). Третье место по надежности респонденты отдали наличной валюте (23%). 17% россиян считают надежным вложение средств в драгметаллы и драгоценные камни. По остальным же способам сохранности сбережений изменений за год не произошло. По-прежнему об инвестициях в бизнес как способе удачного вложения денег заявили 9% респондентов. Ценные бумаги рассматривают в качестве вложения 7% опрошенных, а вклады в иностранных банках привлекают 6% респондентов.

При ответе на вопрос «Куда бы Вы предпочли вложить свободные деньги, сбережения?» выяснилось, что более половины россиян (52%) сегодня предпочли бы вложить свободные деньги в недвижимость или землю. Банковским депозитам доверила бы свои накопления почти треть опрошенных (30%). Еще 14% россиян готовы вложить свои сбережения в собственный бизнес или бизнес близких друзей, родных. А вот покупка акций в качестве вложения средств интересует лишь 6% респондентов.

За год существенно выросло число тех, кто хотел бы вложить свободные средства в образование свое или детей — с 9% до 18%. Также повысился спрос на оздоровительные траты — их готовы сделать 13% против 8% в прошлом году. Но также выросло — с 10% до 17% — и число тех, кто предпочитает никуда не вкладывать сбережения, а сохранить их на черный день.

«Россияне сейчас переживают не лучшие времена — рост доходов не успевает за ростом цен. Поэтому и экономия усиливается, и объем сбережений меньше. Однако россияне продолжают верить в рубль и в российские банки. Отрадно, что повышается доля тех, кто хотел бы попробовать себя в бизнесе или готов вложить деньги в бизнес друзей и родственников», — комментирует результаты опроса президент «Ромира», доктор социологических наук Андрей Милехин.