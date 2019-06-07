Международные резервы РФ на 1 июня составили 495,232 млрд долларов против 491,088 млрд на 1 мая 2019 года. Такие данные на начало отчетных дат опубликованы во вторник на сайте Банка России.

Таким образом, за май объем международных резервов увеличился на 4,144 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Согласно данным ЦБ, увеличение общего показателя в апреле произошло в первую очередь за счет роста объема резервов в иностранной валюте с 390,579 млрд до 394,923 млрд долларов.

По трем другим составляющим российских ЗВР наблюдалась отрицательная динамика. Так, резервы в монетарном золоте сократились с 90,008 млрд до 89,882 млрд долларов, резервная позиция в МВФ — с 3,777 млрд до 3,75 млрд, счет в СДР — с 6,724 млрд до 6,678 млрд.

Напомним, за 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов. За пять месяцев текущего года показатель увеличился на 26,737 млрд долларов (с 468,495 млрд на 1 января 2019-го), свидетельствуют данные ЦБ.