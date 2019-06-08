Объединение крупнейших сотовых операторов в консорциум для создания единой национальной сети связи пятого поколения (5G) негативно скажется на ее безопасности. Такое мнение в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума высказал президент, председатель правления МТС Алексей Корня.

«Нам кажется, с точки зрения и безопасности, и конкурентоспособности, создание одной сети 5G не очень хорошо, потому что мы имели такие прецеденты, когда у кого-то из операторов сети падали, но тут же была возможность подхватить это другими сетями. Если мы строим одну сеть 5G, то мы тогда теряем возможность с точки зрения безопасности даже», — сказал он.

«Мы говорим, что мир 5G — это мир Интернета вещей, искусственного интеллекта и так далее. Просто с точки зрения безопасности важно иметь несколько сетей 5G», — добавил глава МТС.

В этом смысле, продолжил Корня, развивая 5G в России, стоит использовать успешные модели, которые показали себя в других странах. «В Китае или в странах Ближнего Востока частоты выделялись операторам на бесплатной основе, чтобы они максимально быстро развернули сети 5G, и они это делали именно на базе своих сетей. Либо был более европейский или корейский сценарий, где проводились аукционы, распределялись между операторами частоты по аукционам, и они на базе этого развивали и сейчас начинают развивать сети. Это понятный и прозрачный механизм распределения», — уверен он.

Таким образом, по словам главы МТС, в компании «пока не видят смысла» присоединяться к совместному предприятию «Ростелекома» и «МегаФона» по развитию 5G.

