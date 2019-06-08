Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не сможет войти в общественный совет при Росстате из-за конфликта интересов. Об этом он сказал в ходе дискуссии на ПМЭФ.
«Я руководитель ведомства, которое проводит аудит Росстата, так что у меня конфликт интересов. Я не смогу войти в общественную группу», — отметил Кудрин.
Ранее глава Министерства экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что Росстат нуждается в преобразованиях для того, чтобы стать эффективным и высокотехнологичным ведомством.
Глава МЭР: «Когда Росстат был бесхозным, там был период застоя»
До того, как Росстат перешел в ведение Минэкономразвития, ведомство не развивало технологии сбора и обработки данных, сказал министр экономического развития Максим Орешкин в ходе дискуссии на ПМЭФ-2019.
До того, как Росстат перешел в ведение Минэкономразвития, ведомство не развивало технологии сбора и обработки данных, сказал министр экономического развития Максим Орешкин в ходе дискуссии на ПМЭФ-2019.