До того, как Росстат перешел в ведение Минэкономразвития, ведомство не развивало технологии сбора и обработки данных, сказал министр экономического развития Максим Орешкин в ходе дискуссии на ПМЭФ-2019.



«Я пользовался материалами Росстата, будучи банковским аналитиком, и те проблемы, которые были тогда, остались и сейчас. Когда Росстат находился в ведении правительства, был период застоя, отсутствия прогресса и развития технологий. Вроде бы он находился внутри правительства, формально был независимым, но был никому не нужен», — указал Орешкин.

По его словам, то, что «Росстат был бесхозным», привело к тому, что расходы на IT и зарплаты в ведомстве отличались на порядок от тех же затрат в Федеральном казначействе.

«Наша задача сделать так, чтобы Росстат стал высокопрофессиональной, высокотехнологичной организацией, а его данные были прозрачны и к ним было доверие граждан», — отметил министр.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Росстат следовало бы вывести из подчинения Минэкономразвития РФ, так как статслужба должна быть независима от ведомств, занимающихся планированием экономической политики.