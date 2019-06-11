Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» (владеет 32% акций банка «Восточный») Артема Аветисяна. Об этом сообщил представляющий Baring Vostok адвокат Дмитрий Савочкин по итогам заседания, проходившего в закрытом режиме.

Арбитраж Амурской области 17 мая частично удовлетворил иск «Финвижн», миноритарного акционера банка, обязав представляющую интересы Baring Vostok кипрскую компанию Evison Holdings Limited исполнить соглашение о кол-опционе от 26 августа 2016 года о продаже 9,99% акций банка за 750 млн рублей. Арбитраж тогда наложил арест на спорный пакет акций, но не стал запрещать банку принимать любые решения и совершать любые иные действия, направленные на размещение допэмиссии.

Решение пока не вступило в законную силу, но «Финвижн» подала в суд заявление о его немедленном исполнении. В нем, в частности, говорится, что в случае исполнения опциона «Финвижн» стала бы владельцем 42,0086% банка, а у структуры Baring осталось бы 41,6262%.

Аветисян потребовал от Baring Vostok досрочной передачи 10% акций «Восточного» Компания Аветисяна выиграла дело против Evison в арбитраже Амурской области 17 мая.



На прошлой неделе директор направления «Новый бизнес» АСИ Артем Аветисян впервые прокомментировал дело Baring Vostok.

«В первую очередь нужно отделить одно от другого», — заметил Аветисян. По его словам, заявления в СМИ, которые делаются «с подачи коллег из Baring Vostok», о том что «уголовное дело в отношении менеджеров фонда Baring Vostok связано с корпоративным спором, — это абсурд и совершенная ложь». «Как бы ни завершилось уголовное дело, что бы ни решил суд в отношении менеджеров Baring Vostok, — это никак не повлияет на тот корпоративный спор, который у нас уже идет достаточно долгое время. Он начался где-то год назад и как минимум будет продолжаться еще полтора-два года», — сказал Аветисян.