Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в банке «Финансовый Стандарт», подало иск о взыскании убытков с его бывших топ-менеджеров в общем размере почти 9,191 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано в четверг, 13 июня, на сайте АСВ.

Ответчиками по иску, направленному в Арбитражный суд Москвы 10 июня, значатся Гальченко С. Н., Маликова О. Н., Зайцева Т. А., Булатова И. В., Хаметов А. Г., Сорокин А. В., Убеева Ю. Ю., Приступа В. В., Белянин В. С., Загайнов К. В. и Исполатов А. Б. Уточним, что, в частности, Ольга Маликова возглавляла правление банка, в которое также входили Алим Хаметов, Андрей Сорокин, Ирина Булатова, Юлия Убеева. Вадим Приступа был председателем совета директоров; членами совета также были Виктор Белянин, Сергей Гальченко, Андрей Исполатов, Кирилл Загайнов. Все члены совета директоров выступали бенефициарами банка.

«В ходе конкурсного производства установлено, что в период с 10 июня 2014 года по 7 июня 2016 года контролировавшими банк лицами совершались действия по предоставлению заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, замещению ликвидных активов банка на неликвидные, а также действия по снятию обеспечения с технической ссудной задолженности. Названные обстоятельства в соответствии со статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 44 федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к ответственности в виде возмещения убытков», — говорится в релизе АСВ.



Напомним, у «Финстандарта» 8 июня 2016 года была отозвана лицензия.