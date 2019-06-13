Международные резервы РФ на 7 июня составили 502,7 млрд долларов против 495,2 млрд на 31 мая текущего года. Такие данные на конец отчетных дат представлены на сайте Банка России. Международные резервы превысили сумму в 500 млрд долларов впервые с 2014 года.

Таким образом, за неделю объем международных резервов увеличился на 7,5 млрд долларов.

Как поясняется в комментарии регулятора, рост показателя за неделю на 1,5% произошел «в результате «преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов, за пять месяцев текущего года — на 26,737 млрд.