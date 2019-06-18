Суды не поддержали Агентство по страхованию вкладов, пытавшееся взыскать с бывших топ-менеджеров кемеровского Банка Развития Бизнеса почти 49 млн рублей. Об этом свидетельствует сообщение , опубликованное во вторник на сайте АСВ.

Агентство 28 декабря 2017 года подало в Арбитражный суд Кемеровской области заявление о привлечении Юлии Долговой, Ольги Дементьевой, Натальи Любицкой, Светланы Барановой и Натальи Воробьевой к субсидиарной ответственности в общем размере 48,622 млн рублей. Напомним, что, в частности, Юлия Долгова занимала пост предправления БРБ и входила в число его собственников, среди которых также была Наталья Любицкая.

В АСВ поясняли, что бывшими контролирующими лицами БРБ «совершались виновные действия, в результате которых финансовое положение банка ухудшилось». Речь идет о действиях по замене ликвидных активов банка (денежных средств) на неликвидную техническую ссудную задолженность неплатежеспособных физических лиц и техническую вексельную задолженность юридических лиц.

АСВ подало иски к бывшим владельцам Платежного Сервисного Банка и Банка Развития Бизнеса Агентство по страхованию вкладов 15 января 2018 года подало в Арбитражный суд Башкирии заявление о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших уфимский Платежный Сервисный Банк. С 15 бывших топ-менеджеров и собственников банка агентство рассчитывает взыскать 110,077 млн рублей.

«Определением Арбитражного суда Кемеровской области, резолютивная часть которого объявлена 5 марта 2019 года, в удовлетворении заявления агентства отказано. Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда, резолютивная часть которого объявлена 13 июня 2019 года, определение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба агентства — без удовлетворения», — сообщили в АСВ.



Банк Развития Бизнеса был лишен лицензии 5 марта 2014 года. Учредители в лице Долговой пытались оспорить это решение, но это им не удалось. Кемеровский арбитраж 12 января 2015-го принял решение о принудительной ликвидации кредитной организации, однако назначенное ликвидатором АСВ установило недостаточность стоимости имущества банка для удовлетворения требований его кредиторов и подало заявление о банкротстве БРБ. Арбитражный суд Кемеровской области в октябре-2016 признал финучреждение несостоятельным и сменил функцию АСВ с ликвидатора на конкурсного управляющего.