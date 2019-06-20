Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в четверг обновил минимум текущего года, снизившись до 71,36 рубля, свидетельствуют данные биржи. В последний раз курс евро находился в районе данной отметки в апреле 2018 года.

По данным на 15:00 мск, курс евро скорректировался: он снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек, до 71,48 рубля.

Ранее биржевой курс доллара обновил минимум 2019 года. Курс американской валюты к рублю в начале торгов снизился до 63,42 рубля, опустившись к уровням начала августа 2018-го.

Курс доллара на 15:00 мск просел на 59 копеек по сравнению с закрытием торгов предыдущего дня и составил 63,19 рубля.

«Рубль сегодня идет напролом и укрепляется по всем фронтам. В качестве поддержки выступает и нефть, где баррель Brent дорожает и поднимается выше 63 долларов, и позитивная ситуация в секторе долга, и сегодняшняя риторика президента РФ Владимира Путина», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.