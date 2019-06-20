Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 79 копеек к предыдущему закрытию и составил 62,9925 рубля. С начала торговой сессии было проведено порядка 32,5 тыс. сделок почти на 3,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 62,9275—63,7025 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 71,055, уменьшившись на 53 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено около 9,2 тыс. сделок на 486,3 млн евро по курсам от 71,5725 до 71,7625 рубля за евро.

Рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. В рамках сегодняшней сессии курсы доллара и евро обновили минимумы.

«В рамках сегодняшней сессии доллар установил новые минимумы с августа прошлого года. При этом поддержкой для российской валюты выступают динамика цен на нефть и приближение налогового периода. Эти факторы смогли перевесить умеренно негативное влияние динамики валют развивающихся рынков», — комментирует эксперт.

По его словам, ближайшей поддержкой для американской валюты может стать уровень 62,5 рубля.