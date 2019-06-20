Рост на рынке микрофинансовых организаций (МФО) пузыря, связанного с неспособностью заемщиков выплачивать кредиты с высокими процентами, должен быть остановлен. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24» в четверг.



«Ужасная ситуация складывается, по моему мнению, в микрофинансовых организациях. Там процентные ставки 1% в день — это на самом деле ужасная цифра. Люди, которые попадают в эти долговые ямы, — они просто их них выбраться не могут. Первое — надо остановить рост этого пузыря, я его именно так назову, в этом секторе. Второе — смотреть, как работать конкретно с теми людьми, которые попали в непростую жизненную ситуацию из-за этих потребительских кредитов», — сказал он.

По словам министра, у депутатов Государственной думы есть ряд предложений по улучшению ситуации. «Сейчас мы вместе с ними работаем. Я думаю, эти инициативы, когда время придет, будут озвучены», — добавил Орешкин.



Как сообщалось, в ЦБ рассматривают вопрос о введении в течение 2019 года показателя долговой нагрузки заемщиков микрофинансовых организаций, и в случае превышения определенного порога такие требования будут учитываться с надбавкой к коэффициентам риска при расчете норматива достаточности капитала МФО.



Ранее Банк России выступил с рядом инициатив, которые касаются рынка МФО. Законопроект, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья и ужесточающий в целом требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям, уже прошел первое чтение в Госдуме. В документе предлагается предоставить всем видам МФО дополнительные возможности по идентификации клиентов, в том числе делегировать это кредитным организациям, а также возможность проводить идентификацию клиента посредством государственных информационных систем. Законопроект также устанавливает требования к минимальному размеру капитала микрокредитной компании — 5 млн рублей.