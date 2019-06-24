Киргизские Бакай Банк и БТА Банк объединятся. Об этом сообщили в понедельник, 24 июня, в Бакай Банке, уточнив, что Национальный банк Киргизии дал ему разрешение на приобретение акций БТА.

«После осуществления всех процедур, в соответствии с банковским законодательством, все принятые решения будут оформлены соответствующим образом и пакет документов будет направлен в Национальный банк Кыргызской Республики для получения разрешения на объединение ОАО «Бакай Банк» и ЗАО «БТА Банк», — говорится в релизе.

Из сообщения казахстанского БТА Банка следует, что он перестал быть акционером одноименного киргизского банка 12 июня.

В Бакай Банке подчеркивают, что объединенный банк войдет в число крупнейших в Киргизии.



«Процесс объединения займет некоторое время, при этом на обслуживании клиентов данный процесс никак не отразится. До конца 2019 года ОАО «Бакай Банк» и ЗАО «БТА Банк» продолжат работу независимо друг от друга. Наилучший вариант поэтапного объединения разрабатывает специальная команда профессионалов», — отметила председатель Бакай Банка Бакита Мундузбаева.