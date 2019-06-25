Минфин РФ в среду внесет в правительство проект поправок о корректировке демпферного механизма, который позволяет полностью сдерживать рост цен на топливо, независимо от наличия соглашений с нефтяниками, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.

«Поправки завтра внесем в правительство. Скорректированный механизм вступит в силу с 1 июля. Он сдерживает рост цен на бензин, безусловно», — сказал он, отвечая на вопрос, способен ли механизм сдерживать цены, если не будет продлено соглашение с нефтяными компаниями.

В 2019 году в России стартовало завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. Среди прочего в маневре есть так называемый демпфирующий механизм, призванный сдерживать цены на топливо внутри РФ. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство выплатит нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.

«Демпфер предполагает, что нефтяные компании в полном объеме ретранслируют его в цену внутреннего рынка. Я на 100% уверен, что сам по себе демпфер достаточен для регулирования цен внутреннего рынка. Самое важное, что общественное мнение, ФАС, Минэнерго должны добиться, чтобы он в полном объеме ретранслировался нефтяными компаниями в цены внутреннего рынка», — добавил Сазанов.

Он отметил, что роста налоговой нагрузки на нефтяную отрасль в целом не произойдет. «Формула проста до безобразия. Сколько составит экономия на демпфере с учетом новых параметров, на столько повысится НДПИ за вычетом того, что мы дополнительно заработаем на мазуте», — добавил он.

По его словам, Минфин по-прежнему поддерживает идею введения лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, но скорректированный демпферный механизм сдерживания цен на топливо в РФ все же снижает вероятность событий, при которых лицензии нужно вводить.

«Минфин по-прежнему поддерживает. С учетом новой конструкции демпфера (должна будет начать работать с 1 июля. — Прим. ред.) — мы существенно расширили диапазон, когда он работает — вероятность наступления тех событий, при которых нужно лицензирование, оно существенно снизилось. Эта нефть должна быть выше 100 долларов за баррель», — сказал он.