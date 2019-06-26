Рубль находится в разнонаправленной динамике к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов, в 10:00 мск, повысился на 1 копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро понизился на 4 копейки, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 62,85 рубля (плюс 1 копейка), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 4 копейки до 71,39 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, рубль в среду с утра попробует укрепиться на несколько десятых процента.

«Но поводов для сильного роста пока нет: доллар стабилен на мировом валютном рынке. В целом в ближайшие дни мы не ждем сильных движений ни на рынке акций, ни в рубле. Инвесторы заняли выжидательную позицию накануне судьбоносной встречи глав США и Китая», — пояснил эксперт.