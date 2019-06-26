«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• Рубль укрепляется из-за значительного спроса иностранцев на российскую валюту на рынке, и этот тренд станет долгосрочным, если не будет новых антироссийских санкций, говорят эксперты. Укрепление рубля в последние дни продиктовано как внутренними, так и внешними факторами. С одной стороны, рублю помогает общий внешний позитив на фондовых рынках, который создает поддержку для рисковых активов. С другой стороны, в пользу укрепления говорит общая недооцененность рубля, поясняют эксперты. Центробанк в докладе о денежно-кредитной политике также указывал, что поддержку рублю оказали высокий спрос иностранных инвесторов на российские государственные облигации, продолжающийся рост привлекательности рубля для сделок «carry-trade» и отсутствие новостей о возможном ужесточении санкций.

• Россияне с 2021 года смогут пользоваться цифровыми полисами обязательного медицинского страхования (ОМС), которые будут сохранены на смартфоне в электронном виде, сообщили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Переход к цифровому полису будет проходить в несколько этапов. Часть из них уже пройдена: так, заявление на выпуск полиса ОМС можно оформить в электронном виде, если есть подтвержденная учетная запись на едином портале государственных и муниципальных услуг. Следующий шаг на пути к цифровому полису — временное свидетельство в электронной форме. Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что около 95% объема современной медицинской помощи входит в ОМС, то есть предоставляется россиянам, застрахованным в системе ОМС, бесплатно.



• Эксперимент по введению налога на профессиональный доход (НПД), стартовавший с начала года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, уже в следующем году может быть расширен на ряд территорий с высоким уровнем работников, занятых в сером секторе экономики, это 13 территорий, в основном южные, в том числе Чечня, Дагестан, Крым. Об этом говорится в проекте ответа Минфина на запрос правительства о будущем эксперимента. Министерство совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) рассмотрело вопрос о расширении эксперимента с 1 января 2020-го. «В качестве критериев отбора субъектов для их включения в эксперимент следует учитывать долю населения в возрасте 15—72 лет, занятого на основной работе в неформальном секторе экономики, и самостоятельно занятых в общей численности занятого населения по субъектам в процентах», — говорится в предложении Минфина правительству.



• Компании смогут открывать счета и получать другие услуги банков дистанционно на основании биометрии, сданной их уполномоченными сотрудниками. С 2020 года Банк России планирует запустить пилотный проект по использованию образцов лица и голоса граждан, сданных в Единую биометрическую систему (ЕБС), при обслуживании корпоративных клиентов. До 15 июля кредитные организации, согласно паспорту проекта «Удаленная идентификация. 2-й этап», должны сформировать и представить на рассмотрение рабочей группе свои предложения для проработки организационно-правовой базы. В банках отмечают, что использование биометрии в корпоративном сегменте выгодно и банкам, и клиентам.