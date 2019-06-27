Валютные торги в РФ открылись в четверг разнонаправленной динамикой рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара повысился на 8 копеек, евро — примерно на 14 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,1 рубля (плюс 2 копейки). Курс евро на 10:11 мск равнялся 71,69 рубля (минус 3 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в четверг рубль попытается подорожать.

«Пара доллар/рубль так и не смогла закрепиться выше сопротивления 63,1, несмотря на завершение пика налогового периода. Сегодня рубль возобновит попытки подрасти, но драйверов для сильного движения российской валюты пока не видно», — пояснил он.