Почта Банк до конца года масштабирует внутреннюю биометрическую фотоидентификацию клиентов на платформе VisionLabs на все свои точки обслуживания. Об этом Почта Банк и VisionLabs сообщили на ежегодном научном саммите Machines Can See.

В Почта Банке напоминают, что сейчас у него более 18 тыс. точек обслуживания по всей стране. Во всех флагманских клиентских центрах (более 400) и точках обслуживания в отделениях Почты России, где работает сотрудник банка, эта технология применяется уже давно. До конца 2019 года планируется масштабировать ее на те почтовые отделения, где финансовые услуги предоставляет агент банка — сотрудник почты. Уже закуплено необходимое оборудование и ведутся технические работы. Общая сумма инвестиций во внедрение и масштабирование проекта составляет около 100 млн рублей с учетом стоимости оборудования, технических работ, сопровождения и обеспечения кибербезопасности.

Почта Банк применяет внутреннюю биометрическую идентификацию клиентов по изображению лица с момента основания. Система действует на платформе VisionLabs Luna и предназначена для защиты от мошеннических действий и неправомерного доступа к счету как в отделениях, так и в ДБО. Образец изображения лица каждого клиента записывается при его первом визите в банк, и в дальнейшем этот слепок используется для его идентификации как дополнительный фактор наряду с предъявлением паспорта.

«Масштабирование технологии на широкую сеть почтовых отделений стало возможным благодаря переходу на новую биометрическую платформу от компании VisionLabs. Система позволяет встроить биометрию в процесс обслуживания клиента, не отнимая у него лишнее время. Система аутентификации высокоэффективна и обеспечивает качество, близкое к 100% верных срабатываний при различных условиях освещения, изменения фона или возрастного изменения лица человека. Время распознавания занимает менее 1 секунды. Для снижения риска мошенничества дополнительно используется Liveness — комбинация технологий, позволяющих определить, что перед камерой реальный живой человек, а не фотография или манекен», — рассказали в Почта Банке.

В мобильном приложении Почта Банка клиенты могут с помощью селфи самостоятельно подтверждать нетипичные операции (например, переводы на чужие карты или физическому лицу в другой банк, переводы с нетипичными суммами, оплату покупок или услуг в Интернете, закрытие вклада раньше срока и т. д.).

«Кроме того, применение биометрии — надежная защита от внутреннего фрода. Доступ к счету клиента и все операции сотрудник банка в отделении может провести только при личном присутствии клиента и после его идентификации по фото — таким образом полностью исключается несанкционированный доступ к счетам», — подчеркивают в банке.



Биометрические шаблоны хранятся в банке в оцифрованном виде и отдельно от персональных и паспортных данных, номеров телефона клиентов. «На сегодняшний день не существует даже теоретической возможности, чтобы из биометрических данных можно было восстановить фотографию, голос или отпечаток пальца. Эта особенность делает практически бессмысленным воровство или подделку этих данных», — отметил руководитель дирекции биометрических технологий Почта Банка Андрей Шурыгин.

