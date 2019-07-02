«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Норвик Банка на уровне «ruB+». По рейтингу сохранен «негативный» прогноз.



«Рейтинг банка обусловлен ограниченной рыночной позицией, приемлемым запасом капитала, удовлетворительными оценками качества активов и ликвидной позиции, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления и стратегического обеспечения. Сохранение «негативного» прогноза обусловлено дальнейшими планами по агрессивному наращиванию розничного кредитного портфеля, что может оказать значительное давление на капитал банка», — поясняется в релизе.

Агентство напоминает, что Норвик Банк — небольшой по масштабам бизнеса банк, осуществляющий свою деятельность в основном в Кировской области и специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, а также на операциях на рынке ценных бумаг.

Ограниченная рыночная позиция отражает незначительную долю банка на российском банковском рынке и высокую концентрацию бизнеса на домашнем регионе (59% ссудной задолженности и 96% привлеченных средств приходится на Кировскую область на 1 января 2019 года).

Для бизнеса банка характерна адекватная диверсификация по направлениям деятельности. Агентство также позитивно оценивает низкую концентрацию операций на связанных сторонах.

Позиция по капиталу оценивается агентством как приемлемая. Банк сохраняет удовлетворительную достаточность капитала, позволяющую выдержать потенциальное обесценение около 6% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения норматива Н1.2. Бизнес банка характеризуется низкими показателями рентабельности, что во многом обусловлено негативным эффектом от формирования резервов на сумму 254 млн рублей в I квартале текущего года. Кроме того, в банке наблюдается низкая операционная эффективность.

Качество активов аналитики оценивают как удовлетворительное. Более половины валовых активов (56%) банка формирует кредитный портфель. Портфель ссуд юрлиц и ИП характеризуется невысоким качеством. Качество розничного портфеля оценено агентством как низкое, что отчасти обусловлено его концентрацией на необеспеченных потребительских кредитах. Вместе с тем, вследствие значительного роста розничного портфеля, агентство отмечает повышенные риски возможного ухудшения его качества в среднесрочной перспективе. При этом уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как достаточно высокий.

Для банка характерен приемлемый запас ликвидности. Ресурсная база банка характеризуется высокой диверсификацией по клиентам. В то же время отмечается высокая зависимость от ключевого источника привлечений при адекватной стоимости фондирования от физлиц. Банк располагает значительным источником дополнительной ликвидности в виде возможности привлечения кредитов под залог ценных бумаг в рамках сделок РЕПО.

Агентством отмечаются отдельные недостатки в управлении основными банковским рисками, в том числе кредитным, что привело к необходимости формирования существенного объема резервов. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на 2018—2020 годы, уровень детализации и адекватность которой, по мнению агентства, оцениваются как недостаточные для повышения конкурентоспособности банка в среднесрочной перспективе. Консервативно оценивается агентством факт недостижения отдельных плановых показателей на 2018 год, а также отмечаются значимые изменения в топ-менеджменте кредитной организации.

Позитивное влияние на рейтинг оказывает прозрачность организационной структуры и структуры собственности.