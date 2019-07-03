ФНБ может преодолеть пороговое значение в 7% ВВП в следующем году

В Центральном банке России рассматривают несколько вариантов сценариев использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) свыше порогового уровня 7% ВВП. Самый неблагоприятный вариант, по мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, — инвестирование этих средств. Об этом она рассказала в интервью Reuters.

По оценкам регулятора, ФНБ может преодолеть пороговое значение в следующем году.

«ЦБ просчитывает несколько вариантов сценариев использования средств ФНБ, они отличаются масштабом трат. На наш взгляд, самый неблагоприятный вариант — это инвестирование всех средств фонда сверх порога в 7% ВВП. По сути дела, весь прирост дополнительных доходов от увеличения цены нефти будет идти на расходы. Не так важно, во что деньги будут инвестированы, поскольку в этой ситуации полностью восстановится зависимость экономических и финансовых параметров, курса рубля от колебаний цен на нефть», — заявила она.

Глава ЦБ отмечает, что «если они будут работать на повышение потенциальных темпов экономического роста, производительности труда и конкурентоспособности, а не вести к перегреву экономики, тогда заметных проинфляционных эффектов не будет».



Она добавила, что если госпроекты для использования средств ФНБ не будут эффективными, они будут создавать инфляционное давление: «Поэтому проблема эффективности общая и для реализации в целом инвестиционных проектов, и для возможного использования средств ФНБ».

