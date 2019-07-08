Банк «Восточный» разослал клиентам сообщение о возможности конвертировать действующие валютные депозиты в рублевые. Скриншоты сообщений от кредитной организации появились в Telegram-каналах, достоверность рассылки подтвердили в пресс-службе банка.

«Предлагаем переоформить ваш валютный вклад в ПАО КБ «Восточный» на рублевый: ставка до 8,1% + бонус 0,5% по промокоду при открытии вклада с 02.07.2019 до 31.08.2019. Льготный курс конвертации!» — говорится в рекламном сообщении «Восточного».

В пресс-службе кредитной организации объяснили это политикой привлечения средств. «Банк «Восточный» сегодня не заинтересован в росте депозитного портфеля в валюте, поэтому мы предлагаем клиентам перейти на новый сезонный вклад «Летнее настроение» (рублевый), который будет действовать до сентября», — ответили на запрос Банки.ру. В «Восточном» также подчеркнули, что банк выдает преимущественно рублевые кредиты, а значит, заинтересован в фондировании в национальной валюте. «Валюта не является целевым привлечением», — подчеркнул представитель банка «Восточный».

Юлия КОШКИНА, Banki.ru