Moody's ожидает нулевого роста в корпоративном кредитовании и снижения темпов роста в потребительском сегменте, заявил младший управляющий директор банковской группы агентства по России и СНГ Ярослав Совгира.



«Мы ожидаем практически нулевого роста в корпоративном кредитовании и снижения роста в розничном сегменте», — сообщил он.

Отсутствие роста корпоративного кредитования он объяснил нежеланием компаний начинать крупные проекты из-за инвестиционного климата в стране. «Банки дают кредиты корпоративным заемщикам в лучшем случае на пополнение оборотного капитала», — отметил Совгира.

Он добавил, что по системе есть тренд на снижение числа проблемных кредитов. «При переходе на МСФО 9 увеличился уровень кредитов, которые банки стали считать проблемными, и увеличились отчисления в резервы, то есть покрытие проблемных кредитов резервами улучшилось. Тем не менее произошло некоторое снижение проблемных кредитов по системе. На конец 2019 года уровень проблемных кредитов упадет чуть ниже 9% по системе в целом», — пояснил Совгира.

Розничный сектор показывает исторически низкий уровень проблемных кредитов, добавил он, но ситуация может измениться.

При этом риски потребительского кредитования нарастают, отмечает аналитик Moody's Ольга Ульянова. Однако Центробанк, по ее словам, реагирует своевременно, и регулятору удастся купировать как социальные, так и банковские риски.