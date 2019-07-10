В «БКС Глобал маркетс» не ожидают роста котировок акций Polymetal, даже несмотря на растущие цены на золото. «Акции торгуются вблизи справедливых уровней, потенциала роста нет», — написали в обзоре аналитики инвесткомпании. По их прогнозу, стоимость бумаг Polymetal может снизиться на 16%.



Главным риском, по мнению экспертов, остается продажа 4,48% акций золотодобытчика PPF Group. По условиям сделки в течение 60 дней будет действовать запрет на дополнительную продажу акций Polymetal. «Оставшиеся 7,15% у PPF Group могут представлять риски из-за сохранения навеса после истечения срока, в течение которого запрещается дополнительно продавать акции», — говорится в обзоре БКС.

На Московской бирже бумаги Polymetal торгуются на уровне 769,5 рубля, снизившись в начале торгов на 3,75%. Накануне стало известно, что инвестфонд PPF Group продал 21 млн акций компании, предложив дисконт к текущей цене 4,5%. Объем сделки составил около 256 млн долларов. На закрытии торгов во вторник акции Polymetal на Лондонской фондовой бирже торговались на уровне 12,65 доллара.