Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара потерял 8 копеек, а евро — прибавил 1 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,96 рубля (минус 23 копейки). Курс евро на 10:10 мск равнялся 70,95 рубля (минус 13 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, в четверг с утра рост рубля вполне может продолжиться, учитывая ослабление доллара на 0,2% на азиатских торгах. Однако в районе отметки 62,7 рубля рекомендуется фиксировать хотя бы часть коротких позиций по паре доллар/рубль, пояснял Антонов.

По мнению аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александра Осина, прогноз по паре доллар/рубль — диапазон 63,45—63,15.