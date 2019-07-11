Величина прожиточного минимума за II квартал 2019 года вырастет на 4% по сравнению с предыдущим кварталом. Это предусмотрено проектом приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2019 года». Документ опубликован на regulation.gov.ru.

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам устанавливается нормативным правовым актом Минтруда по согласованию с Министерством экономического развития и Минфином.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что исчисление величины прожиточного минимума за II квартал 2019 года произведено на основании потребительской корзины в целом по РФ и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги за апрель, май и июнь 2019 года.

Проектом приказа предполагается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей. Для трудоспособного населения предусмотрено установление величины прожиточного минимума в 12 130 рублей, для пенсионеров — в 9 236 рублей, для детей — в 11 004 рубля.

Величина прожиточного минимума за II квартал 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась на душу населения и для детей на 4%, для трудоспособного населения — на 4,1%, для пенсионеров — на 3,8%.

По данным Росстата, рост потребительских цен во II квартале 2019 года к предыдущему кварталу составил 0,9%.

Увеличение прожиточного минимума обусловлено ростом стоимости продуктов питания на 3,8% в составе величины прожиточного минимума на душу населения. При этом потребительские цены на продукты питания, по данным Росстата, выросли на 1,3%.

Рост стоимости продуктов питания связан с ростом средних потребительских цен на большинство продуктов питания, включенных в потребительскую корзину.

Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг в составе величины прожиточного минимума увеличились на 4,1% и 4,3% соответственно.



Величина прожиточного минимума в целом по РФ предназначается для оценки уровня жизни населения при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ, обоснования устанавливаемого на федеральном уровне минимального размера оплаты труда, а также для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, напоминают в Минтруде.