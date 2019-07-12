Чистая прибыль Промсвязьбанка за первое полугодие 2019 года по РСБУ составила 16,4 млрд рублей, из которых 9,6 млрд были получены во II квартале. Такие данные приводятся в релизе ПСБ.

Как уточняется, основными источниками увеличения прибыли стали значительный рост чистого процентного дохода (плюс 62% по сравнению с первым полугодием 2018 года; показатель составил 26,9 млрд рублей), а также существенное сокращение отчислений на резервы относительно аналогичного периода прошлого года. «Это произошло на фоне роста работающего кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг, а также расширения операций на межбанковском рынке. Прирост процентных доходов опережал рост расходов по возросшей клиентской пассивной базе. В итоге чистая процентная маржа банка по РСБУ выросла с 2,9% до 3,2% полугодие к полугодию», — говорится в релизе.

В первом полугодии клиентский кредитный портфель банка (нетто, без учета межбанковских кредитов) увеличился на 45% по сравнению с началом 2019-го до 760 млрд рублей. На II квартал пришлись две трети роста. Кредитный портфель (за вычетом резервов) по юридическим лицам вырос на 47%, по физлицам — на 35% с начала года.

Объем средств на счетах клиентов увеличился на 33% за полгода до 1,3 трлн рублей. Доля средств до востребования выросла с 34% на начало 2019 года до 39% на 1 июля. Объем средств на счетах юридических лиц увеличился на 52% до 933 млрд рублей, на счетах физлиц — на 2% до 391 млрд.

Собственные средства (капитал) банка на 1 июля 2019 года выросли до 140 млрд рублей (по итогам 2018 года было 130 млрд). Нормативы достаточности капитала, как подчеркивают в ПСБ, выполняются с запасом: значение Н1.1 и Н1.2 равно 11,7%, Н1.0 составляет 12,8%.

В банке также обращают внимание на сохранение его показателей ликвидности на комфортном уровне. На 1 июля 2019 года норматив мгновенной ликвидности (Н2) составлял 95% при регулятивном минимуме 15%, норматив текущей ликвидности (Н3) — 159% (минимальное значение — 50%). «НКЛ выполнялся ежедневно, и его значение существенно превышало 100% на 1 июля 2019 года», — отмечается в релизе.



«Итоги первого полугодия 2019 года значительно превзошли наши ожидания как с точки зрения роста доходности и операционной эффективности, так и в части роста бизнеса по всем направлениям деятельности банка. Мы усиливаем работу с корпоративными и розничными клиентами, активно наращиваем клиентский портфель. При этом основная, приоритетная задача — это сохранение операционной эффективности и контроль рисков», — комментирует главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов.