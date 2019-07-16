Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,1% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 753,74 пункта. Индекс РТС опустился на 0,16% до отметки 1 384,34.

«Растущая утром нефть и снижающиеся азиатские рынки формируют противоречивый внешний фон перед открытием рынка российских акций, мы ожидаем нейтрального начала торгов. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах 2 730—2 785 пунктов, по индексу РТС — 1 375—1 400 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.