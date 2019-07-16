Сбербанк совместно с компанией «Яндекс.Деньги» обновил сервис приема b2c- и b2b-платежей онлайн для предпринимателей, который позволяет создать сайт компании. Обновленный сервис называется «Бизнес-профиль», говорится в сообщении кредитной организации.

Прием платежей обеспечивает «Яндекс.Касса».

Также «Бизнес-профиль» позволяет отправлять ссылки не только на страницу компании, но и на реквизиты и форму оплаты, а также выставлять индивидуальные платежные ссылки-счета.

Сервис доступен для подключения в разделе «Продукты и услуги» «Сбербанка Бизнес Онлайн». С входящих платежей берется комиссия исходя из оборотов.