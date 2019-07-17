Банк России разработал проект указания «Об установлении норматива краткосрочной ликвидности для брокера, которому клиентами предоставлено право использования их денежных средств в его интересах». Документ опубликован на сайте регулятора.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, указанный норматив направлен на обеспечение надежного уровня ликвидности у брокера посредством создания запаса необремененных высоколиквидных активов для продолжения деятельности в условиях существенного оттока денежных средств в течение одного месяца (30 дней). Соблюдение НКЛ брокером будет способствовать сохранности клиентских средств, полученных с правом использования в интересах брокера, и обеспечению брокером их возврата по требованию клиента, но не позднее следующего рабочего дня.

Минимально допустимое числовое значение НКЛ устанавливается в размере:

50% с 1 июля 2020 года;

70% с 1 января 2021 года;

80% с 1 января 2022 года;

100% с 1 января 2023 года.

Такой «ступенчатый» подход позволит большинству участников рынка подготовиться к установлению первого пруденциального норматива, постепенно изменяя свои бизнес-модели в случае такой необходимости, рассчитывают в ЦБ.

Брокер должен будет соблюдать НКЛ ежедневно. При нарушении норматива по независящим от брокера причинам (например, из-за увеличения ставок риска, с учетом которых ценные бумаги принимаются в расчет высоколиквидных активов) брокеру будет предоставлено время для приведения его значения в соответствие с требованиями к НКЛ.

В пояснительной записке отмечается, что проект в части расчета НКЛ сохраняет преемственность по отношению к указанию Банка России от 6 июня 2017 года № 4402-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности в части расчета показателя краткосрочной ликвидности при предоставлении клиентами брокера права использования их денежных средств в его интересах», однако содержит следующие существенные новеллы:

Оттоки и притоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента, включаются в расчет НКЛ на нетто-основе. Обязательства брокера по договорам РЕПО, заключенным за счет брокера, и по договорам РЕПО, заключенным за счет клиента, включаются в величину ожидаемых оттоков денежных средств при расчете НКЛ единообразно. Величина ожидаемых оттоков денежных средств и ожидаемых притоков денежных средств учитывает величину обязательств и поступлений брокера по договорам купли-продажи иностранной валюты. Список активов, принимаемых в расчет величины высоколиквидных активов, дополнен следующими активами: драгоценными металлами брокера на его счетах в кредитных организациях или иностранном банке, драгоценными металлами во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках с учетом определенных требований в отношении банков; денежными средствами на банковских вкладах (депозитах) «овернайт». Ценные бумаги брокера включаются в расчет высоколиквидных активов по справедливой стоимости, определенной в соответствии с МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости», или рыночной стоимости, определенной в соответствии с приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н, в случае если по данным бухгалтерского учета справедливая стоимость не определена.

Предполагается, что новое указание вступит в силу с 1 июля 2020 года.



Предложения и замечания к проекту принимаются до 31 июля этого года включительно.

