Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило Национальному Резервному Банку долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «B3» с сохранением «стабильного» прогноза. Базовая и скорректированная базовая оценки кредитоспособности подтверждены банку на уровне «b3». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Там поясняется, что подтверждение долгосрочных депозитных рейтингов НРБ со «стабильным» прогнозом отражает его очень высокие показатели достаточности капитала и ликвидности, которые во многом обусловлены незначительными объемами внешнего фондирования у банка. В противовес этим сильным сторонам отмечается слабое качество активов банка, которое с течением времени оказывает давление на его капитал.

Как указывает Moody's, доля проблемных ссуд НРБ (кредитов «второй стадии» в соответствии с МСФО 9 без учета ссуд, выданных малым и средним компаниям, и «третьей стадии») на конец 2018 года составляла 75% валового кредитного портфеля, что подвергает банк риску дополнительных потерь по кредитам. Уровень покрытия проблемных ссуд резервами повысился с 51% на конец 2017 года до 69% на конец 2018-го, но остается ниже среднего по банковской системе.

Хотя чистый кредитный портфель НРБ сократился до уровня меньше его основного капитала, что существенно снижает риски для финансовой стабильности, значительная доля активов банка приходится на неликвидные вложения в недвижимость (21% всех активов на конец марта этого года) и акции (8%). Наличие таких непрофильных активов вкупе с высоком уровнем проблемных ссуд усиливает неопределенность относительно производительности активов банка в будущем.

Аналитики указывают, что у банка были убытки в последние годы и его акционерный капитал продолжил показывать негативную тенденцию в I квартале текущего года. В Moody's ожидают, что деятельность НРБ останется убыточной в течение ближайших 18 месяцев из-за высокой доли неликвидных активов, которые, хотя и генерируют определенный ограниченный доход, могут стать причиной дальнейшей отрицательной переоценки.

Хотя риски по активам остаются на высоком уровне, существенное сокращение активов, взвешенных по риску, в последние годы обеспечило очень высокие показатели достаточности капитала банка: на 1 июня 2019-го регулятивные показатели достаточности капитала первого уровня (Н1.2) и общего капитала (Н1.0) составили 48% и 54% соответственно. Несмотря на слабую способность банка к внутренней генерации капитала, Moody's полагает, что НРБ сохранит хороший запас капитала, достаточный для абсорбции ожидаемых убытков в течение нескольких ближайших лет.



По мнению агентства, у НРБ останется существенный буфер ликвидности (включая ценные бумаги, которые могут быть переданы в залог для получения ликвидности), что позволит осуществить все выплаты текущим кредиторам. В соответствии с данными по РСБУ на 1 июня 2019 года, ликвидные банковские активы НРБ покрывают около 170% фондирования, не относящегося к акционерному капиталу.