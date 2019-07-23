Банк России установил официальные курсы валют на 24 июля.

Курс доллара повысился на 15,14 копейки, составив 63,129 рубля (62,9776 рубля на 23 июля). Курс евро понизился на 1,96 копейки до 70,635 рубля (с 70,6546 рубля на 23 июля).

На Московской бирже на 12:04 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 4 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро потерял 13 копеек, валюты стоят 63,14 и 70,6 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 63,08—63,23 рубля за доллар и 70,58—70,76 рубля за евро.