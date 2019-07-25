Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,68% и составил 2 701,02 пункта. Индекс РТС подрос на 0,54%, до отметки 1 346,91.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,98%, «Газпрома» — на 3,3%, «ЛУКОЙЛа» — подешевели на 0,74%, «АЛРОСы» — поднялись на 0,67%, Московской биржи — на 2,22%.



«Российский фондовый рынок в четверг проторговался в положительной зоне. Индекс Мосбиржи вернулся к 2 700 пунктам, но на завтра у него перспективы по-прежнему слишком неоднозначные. Индекс РТС продолжает торговаться вокруг 1 350 пунктов, но ему по-прежнему ничего не мешает спуститься к 1 300—1 310 пунктам, особенно если сложатся соответствующие условия в конце текущей недели», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.