МВД России проводит доследственную проверку нескольких сделок по продаже бензина и дизельного топлива, проведенных Антипинским НПЗ в 2017 году, пишет «Коммерсант». Заявление в следственный департамент было подано представителями правового управления Сбербанка, которое инициировало и проверку по факту невозврата кредита, завершившуюся возбуждением дела в отношении Дмитрия Мазурова, сообщают источники.
Так, юристы Сбербанка просят привлечь к ответственности не только Дмитрия Мазурова, но и бывшего гендиректора НПЗ Геннадия Лисовиченко, поскольку тот осуществлял оперативное управление предприятием в период, к которому относятся проверяемые сделки. По словам собеседников издания, претензии к Дмитрию Мазурову и Геннадию Лисовиченко связаны с двумя контрактами, заключенными Антипинским НПЗ со швейцарской фирмой New Stream Trading AG.
Через эту структуру, говорится в заявлении, в течение нескольких лет часть готовой продукции НПЗ продавалась по цене значительно ниже рыночной. В частности, предметом изучения является контракт по продаже 0,87 тонны БГС. Ущерб, причиненный предприятию, представители Сбербанка, по словам источников в силовых ведомствах, оценили почти в 27 млн долларов. Еще один контракт касался продажи той же компании 0,89 млн тонн дизтоплива «Евро-5». В данном случае ущерб предварительно оценен более чем в 39 млн долларов. Силовики намерены проверить все сделки по продаже топлива за 2015—2018 годы, хотя, по их словам, трудность расследования состоит в том, что многие документы либо находятся неизвестно где, либо их невозможно прочитать, так как в серверах они заражены вирусами.
Ранее Сбербанк назвал экс-главу Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко в числе лиц, осуществлявших незаконные действия.
В пресс-службе Сбербанка подтвердили подачу еще одного заявления в правоохранительные органы в отношении Дмитрия Мазурова, Геннадия Лисовиченко и «других лиц».
В свою очередь, представители Мазурова пояснили «Коммерсанту», что «все условия реализации Антипинским НПЗ нефтепродуктов в адрес New Stream Trading были по требованию ПАО «Сбербанк России» записаны в синдицированном контракте от 16 декабря 2013 года. В данном контракте были определены и трейдинговая маржа, и процесс формирования цены. АО «Антипинский НПЗ» полностью исполняло условия указанного контракта, ни разу не нарушив его положения».
«Новый поток», ранее контролировавший Антипинский НПЗ, заявлял, что считает умышленным доведение НПЗ до банкротства после отстранения в конце 2018 года бывшего основного акционера Дмитрия Мазурова от управления активом.