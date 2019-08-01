Иван Зимин ранее руководил департаментом финансовых технологий ЦБ в статусе и. о. директора

Директором департамента финансовых технологий Центробанка РФ стал Иван Зимин. О назначении сообщает пресс-служба регулятора.

«Приказом председателя Банка России с 1 августа 2019 года директором департамента финансовых технологий Центрального банка Российской Федерации назначен Зимин Иван Вадимович, ранее занимавший должность заместителя директора департамента финансовых технологий», — говорится в сообщении.

Напомним, что Зимин был назначен исполняющим обязанности директора департамента финтехнологий ЦБ после ухода с этого поста Алисы Мельниковой, о котором стало известно в конце июля 2018 года.



По информации на сайте регулятора, работу департамента финансовых технологий курирует первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, в ведении которой находятся организация и функционирование национальной платежной системы.

Иван Зимин родился в 1989 году. Окончил Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ. В Банк России пришел в 2015 году. До этого несколько лет работал в правовом департаменте Минкомсвязи, следует из биографической справки на портале Finparty.ru .

