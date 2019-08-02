Главы «Газпрома», «Татнефти», «Новатэка» и «Северстали» в письме к президенту Владимиру Путину просят его дать поручение ЦБ при расчете нормативов достаточности капитала банков с 2020 года ориентироваться на рейтинги отечественных рейтинговых агентств, а не на предложенную ЦБ переходную «безрейтинговую» схему, сообщает «Коммерсант» . Письмо переадресовано президентом главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, первому вице-премьеру Антону Силуанову, главе Минэкономики Максиму Орешкину и помощнику президента Андрею Белоусову.

Главы компаний-заемщиков в письме жалуются на излишне консервативную политику ЦБ в области надзора, она, по их оценкам, жестче рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. Даже если бы рейтинги российских компаний все же учитывались ЦБ при оценке кредитных рисков, внешние санкции в отношении РФ вызывают «занижение» как странового, так и корпоративных рейтингов иностранными рейтинговыми агентствами. «Международные агентства существенно завышают риски дефолта», — утверждается в письме. Российские же агентства могут не учитывать санкции — в результате одни и те же высококлассные заемщики имеют рейтинги уровня «ААА» от российских и на несколько ступеней ниже, уровня «BBB», от международных рейтинговых агентств.

Также в письме предлагается «…ориентироваться на кредитные рейтинги аккредитованных Банком России национальных кредитных рейтинговых агентств», поскольку «это обеспечит снижение коэффициентов риска по высококлассным заемщикам до 20%» — это можно понять так, что рейтинги «ААА», «АА» и «А» национальных агентств предлагается просто приравнять к рейтингам «ААА», «АА» и «А» международных агентств. Поясняя потребность в дешевых кредитах, генерируемых таким образом, авторы обращения ссылаются на «масштабные инвестпроекты», многие из которых «нацелены на достижение стратегических задач», эффектом перехода на российские рейтинги авторы письма видят финансовую стабильность, облегчение рефинансирования внешнего долга и девалютизацию экономики.

Минфин выступил против предложенного ЦБ нового стандарта оценки кредитного риска Минфин настаивает на внедрении схемы, опирающейся на оценку заемщиков не банками, а рейтинговыми агентствами.

Минфин, комментируя письмо, заявил изданию, что «в целом поддерживает предложения бизнес-сообщества», это «позволит гарантировать большую надежность проведения кредитного анализа нефинансовых организаций». «Такой переход придаст необходимый импульс развитию… отечественного финансового рынка, что критически важно с точки зрения повышения конкурентоспособности экономики, укрепления экономической и национальной безопасности», — сообщили в ведомстве.

В Банке России вчера пояснили, что сравнительный анализ влияния двух подходов показывает, что «безрейтинговый» вариант дает «гораздо большую экономию капитала для кредитования экономики, чем подход, основанный на рейтингах». Особенно резко ЦБ против идеи «тождества» рейтингов «ААА» по национальной и международной шкале (ее не поддерживает и Минфин). «Национальные рейтинги должны быть вписаны в таблицы соответствия с международными по уровню риска и вероятности дефолта», — заявляют в Банке России. «Безрейтинговый» подход к «Базелю-III», «Базелю-V», по мнению ЦБ, рациональнее, по крайней мере, до большего уровня развития рейтингового бизнеса в РФ. Центробанк «изучит аргументацию крупных компаний, в первую очередь сырьевого сектора», но отмечает, что их кредитование росло опережающими темпами, а рисков снижения доступности для них кредитов ЦБ вообще не видит.