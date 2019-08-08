Чистая прибыль группы ВТБ в первом полугодии 2019 года составила 76,8 млрд рублей, снизившись на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в сообщении банка ВТБ.

Показатель снизился в годовом выражении на фоне сужения чистой процентной маржи и отрицательной динамики прочих операционных доходов, поясняется в релизе. Чистая процентная маржа в первом полугодии 2019 года находилась под давлением, в результате чего чистые процентные доходы группы ВТБ снизились на 10,3%; прочие операционные доходы сократились на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Данное снижение доходов было частично компенсировано меньшими расходами на создание резервов в первом полугодии 2019 года и умеренным ростом расходов на содержание персонала и административных расходов.

Чистые процентные доходы в первом полугодии 2019 года составили 213,6 млрд рублей против с 238,1 млрд годом ранее. Несмотря на рост объемов кредитования в первом полугодии 2019 года, чистая процентная маржа за период составила 3,3% по сравнению с 4,1% за первое полугодие 2018 года. Стоимость фондирования выросла на 40 базисных пунктов (0,4 процентного пункта) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5,3%, что способствовало росту процентных расходов на 25,1%, в то время как процентные доходы росли более медленными темпами — на уровне 8,3%, поскольку доходность активов, генерирующих процентный доход, оставалась на 30 б. п. ниже прошлогоднего значения и составила 8,4%.

По словам первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Дмитрия Олюнина, по итогам года банк все еще планирует выйти на показатель чистой процентной маржи в 3,5%, которого не удалось достичь в первом полугодии. Он объяснил, что снижение показателя до 3,3% связано с повышением ключевой ставки Банка России в конце прошлого года. «В целом весь сектор испытал давление этого повышения с учетом того, что кредиты не «репрайсились» и банки по сути сохранили процентную ставку… Мы были среди них. Мы свои ставки практически не повышали, за исключением небольшого повышения по ипотеке», — указал Олюнин.



Чистые комиссионные доходы за первое полугодие 2019 года выросли на 4,7% в годовом выражении до 44,9 млрд рублей. Розничный бизнес и средний и малый бизнес группы стали основными драйверами сильного роста чистых комиссионных доходов на 16,6% во II квартале, подчеркивается в релизе.

Расходы на создание резервов снизились на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 45,4 млрд рублей.

В первом полугодии 2019 года кредитный портфель группы вырос на 1,7% до 11 трлн 623,2 млрд рублей на фоне существенного роста объема кредитования физических лиц (на 10,4% с начала года), который превысил сокращение портфеля кредитов юридическим лицам (1,3% с начала года). Во II квартале 2019 года объем корпоративного кредитования вырос на 2,5%, в то время как рост розничного кредитования замедлился до 4,2% за квартал (с 5,9% в I квартале).

Комментируя сокращение корпоративного портфеля по итогам полугодия, Дмитрий Олюнин отметил, что оно было у группы на уровне рынка. По его словам, если смотреть без валютной переоценки, то у ВТБ был рост на 4,4%. «Мы в общем-то идем лучше рынка. Визуально это не видно», — сказал он.



Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле на 30 июня 2019 года составила 5,7%, не изменившись по сравнению началом года. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 110,8%.

«Мы не видим ни в текущих показателях, ни в прогнозных метриках розничного портфеля никаких признаков ухудшения качества и той самой закредитованности… по крайне мере, в нашей клиентской базе», — подчеркнул Олюнин. Сохранение качества заемщиков он связал с тем, что значительную долю кредитов в ВТБ получают его зарплатные клиенты.



Объем средств клиентов составил на 30 июня 10,738 трлн рублей, увеличившись по итогам первого полугодия на 3,2%. В том числе объем средств клиентов — юридических лиц за полгода вырос на 0,6%, физических лиц — на 6,8%.



«ВТБ поддерживал уровень достаточности капитала в первом полугодии 2019 года: на 30 июня 2019 года коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 13,2% и 12% соответственно по сравнению с 13,5% и 12% на 1 января 2019 года», — указано в релизе.