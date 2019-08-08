В Челябинской области полиция задержала подозреваемого в хищении денежных средств из банкомата. Об этом сообщается на сайте МВД.

«В помещении круглосуточной зоны дополнительного офиса одного из банков, расположенного по улице Строителей в Златоусте, в ночное время было совершено хищение денежных средств из банкомата путем взлома замка хранилища. Причиненный ущерб превысил 3 млн рублей», — указано в релизе.

Банк в сообщении не назван. Согласно выложенным на сайте МВД фото- и видеоматериалам , был взломан банкомат Сбербанка.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан местный житель 1978 года рождения, ранее работавший в этом же банке», — сообщили правоохранители, уточнив, что местонахождение похищенного устанавливается.



Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

