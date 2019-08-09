Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 45 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,5 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 23 тыс. сделок на сумму порядка 2,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,06—65,54 рубля за доллар.

Курс евро 19:00 мск составил 73,48 рубля и вырос на 75 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,3 тыс. сделок примерно на 364,6 млн евро по курсам от 72,78 до 73,46 рубля за евро.

«Данные ЦБ об оттоке капитала из России, который с начала года вырос в 1,6 раза до 28 миллиардов долларов, не вдохновили рубль на укрепление, даже несмотря на повышение цены на нефть к вечеру. Ожидаем обменный курс доллара к рублю в интервале 64,5—66 рублей, курс евро к рублю — в коридоре 72—73,5 рубля», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.