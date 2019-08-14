Чистая прибыль «ВЭБ.РФ» в первом полугодии 2019-го составила 41,081 млрд рублей против 39,1 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчета госкорпорации по РСБУ.



Комиссионные доходы увеличились на 0,5 млрд рублей (на 18,4%) и по итогам первого полугодия оказались на уровне 3,1 млрд. «Увеличение доходов связано с ростом рублевого эквивалента объемов комиссий, номинированных в иностранных валютах, по гарантийным операциям», — отмечается в документе.



Процентные доходы «ВЭБ.РФ» за отчетный период составили 93,1 млрд рублей, что на 28,7 млрд (на 44,7%) выше значения за первое полугодие 2018-го. «Рост на 29,9 миллиарда рублей (на 64,5%) процентных доходов от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями (с 46,4 миллиарда рублей до 76,3 миллиарда рублей), обусловлен изменением подходов к учету процентного дохода», — заключили в госкорпорации.

Процентные расходы увеличились до 82,351 млрд рублей.