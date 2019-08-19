Фондовые индексы РФ растут в начале торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:24 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,73% по отношению к уровню закрытия пятничной сессии и составил 2 634,35 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени был в плюсе на 0,71% — на отметке 1 248,62.

Как напоминает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Роман Антонов, российскому рынку в пятницу не удалось воспользоваться неплохим внешним фоном; в отсутствие сильных внутренних идей спрос остается сегментированным, ключевые «фишки» не демонстрируют роста.

Аналитик обращает внимание на позитивные настроения на рынках в начале торгового дня понедельника. Глобальные рынки после слабой предыдущей недели пытаются восстановить потери, чему способствуют ослабевшие риски скорой рецессии в США. В том числе поддержкой выступают стабильные цены на нефть.



«Сегодня рассчитываем на восстановление утраченных позиций, индекс Мосбиржи способен вернуться в середину — верхнюю половину диапазона 2 600—2 650 пунктов. При ухудшении же внешней конъюнктуры не исключаем теста нижней границы», — говорится в комментарии.