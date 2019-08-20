В последнее время участились случаи использования мошенниками роботов для получения кода подтверждения операции по банковской карте из СМС, рассказали «Известиям» в Сбербанке и ВТБ.

Злоумышленники стали использовать новую схему для получения информации от клиентов банков: имитируя звонок от службы безопасности, они используют робота, рассказали изданию в Сбербанке. Мошенники в диалоге с клиентом пытаются выведать код подтверждения и, если чувствуют его сомнение, просят продиктовать цифры системе распознавания голоса, которые надо повторить, чтобы банк удостоверился: трубку снял именно клиент, а не программа-вирус на телефоне. В ВТБ уточнили, что такая схема активно используется с весны этого года. В других банках из топ-30 подтвердили, что знают о подобном методе кражи средств граждан.

«Известиям» удалось пообщаться с жертвой такого мошенничества, лишившейся около 3 млн рублей в августе этого года. Пострадавшему позвонили с номера кол-центра банка и сообщили о попытке несанкционированного списания средств со счета. «Сотрудник банка» пояснил, что для перевода денег на безопасный счет необходимо назвать код подтверждения операции из СМС-сообщения. Клиент насторожился, ведь банк требует никому не сообщать код, поэтому злоумышленник переключил разговор на робота, рассказал пострадавший. Он сообщил код после звукового сигнала, деньги были списаны с карты в несколько траншей.

Ущерб от мошенничества через удаленный доступ может стоить банкам до 10 млн рублей ежемесячно К такому выводу пришли эксперты международной компании Group-IB.

Банки начали активно информировать клиентов об участившихся случаях выманивания денег, новых способах обмана и мерах безопасности через рассылки по СМС и почте, в интернет-банке, на своих сайтах и в соцсетях. В частности, такие предупреждения отправляют ВТБ, Почта Банк, банк «Ак Барс», МТС и «Возрождение». В Совкомбанке новым держателям карт выдается памятка с информацией о мошенничествах, она также появляется на главном экране банкоматов. В Сбербанке сообщили, что для клиентов проводят публичные образовательные мероприятия, где обучают правилам безопасности в цифровом пространстве.

По словам экспертов, банки заочно признают факт утечек информации. Благодаря информированию со стороны кредитных организаций их клиенты стали более бдительными, а мошенникам приходится придумывать новые способы для повышения доверия к себе.