Российские индексы в самом начале торгов вторника колебались вблизи отметок предыдущего закрытия, пытаясь определиться с динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Двинувшись в разные стороны в первые минуты торгов (индекс РТС был в минусе), индикаторы почти сразу же оба оказались в «зеленой зоне»: на 10:03 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,15% к уровню закрытия торгов понедельника, а индекс РТС был в плюсе на 0,05%.



К 10:06 оба индекса уже были в минусе: индекс Мосбиржи — на 0,02%, индекс РТС — на 0,06%. После дальнейших колебаний индексы все же перешли к росту. На 10:20 индекс Мосбиржи равен 2 653,43 пункта (плюс 0,2%), индекс РТС — 1 250,53 пункта (плюс 0,24%).

«На мировых фондовых рынках в понедельник, 19 августа, торжествовал оптимизм. Российский фондовый рынок, открывшись разнонаправленно, в середине дня последовал за мировыми рынками», — напоминает заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. В комментарии, распространенном перед началом сессии, она прогнозировала небольшой рост российских фондовых индексов при открытии торгов. «Прогнозируем на сегодня по индексу РТС 1 220—1 270 пунктов, а по индексу Мосбиржи — 2 600—2 670 пунктов», — отметила Мильчакова.

Объясняя возвращение оптимизма на рынок, она указывала, что «мировые фондовые рынки ожидают возобновления до конца августа торговых переговоров между США и Китаем, хотя, с учетом резкого заявления вице-президента США Майкла Пенса относительного того, что успех переговоров обусловлен соблюдением КНР прав человека в отношении протестующих в Гонконге, не факт, что переговоры опять не сорвутся».

Нефть накануне подорожала — по словам Мильчаковой, «вероятнее всего, из-за атаки дронов, организованной йеменскими хуситами, на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, а также из-за сокращения импорта Китаем венесуэльской нефти». Сегодня с утра цены понижаются, но очень незначительно, уточняет аналитик.



Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Роман Антонов объясняет рост индексов накануне позитивным внешним фоном и корпоративными новостями (в частности, «ЛУКОЙЛа»). «На наш взгляд, сегодня сильная отчетность «Норникеля» по итогам полугодия позволит индексу Мосбиржи закрепиться выше уровня в 2 650 пунктов. Также рассчитываем и на неплохие данные от МТС», — пишет эксперт.