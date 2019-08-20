Перспектива замены людей на рабочих местах роботами не пугает большинство работающих россиян. Об этом сообщает со ссылкой на данные своего опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения, уточняя, что соответствующий ответ дали 78% респондентов.
Уверенных в том, что конкуренция работающим людям со стороны роботов пока не грозит, больше среди занятых мужчин (81%), работников из Москвы и Санкт-Петербурга (83%) и городов-миллионников (83%), а также из городов численностью от 500 тыс. до 950 тыс. человек (82%), следует из релиза. При этом 21% занятого населения все же испытывает опасения по данному поводу. Чаще всего это представители женской аудитории (30%), а также жители населенных пунктов численностью до 100 тыс. человек (30%) и сел (33%).
Не согласны с тем, что в ближайшем будущем роботы смогут заменить людей во многих сферах деятельности, более половины россиян (51%). Чаще всего сторонниками данной точки зрения являются женщины (57%), а также люди в возрасте от 35 до 44 лет (55%) и старше 60 лет (59%). Обратного мнения придерживаются 47% опрошенных, преимущественно мужчины (55%), а также те, кому от 18 до 24 лет (70%) и от 25 до 34 лет (56%).
По мнению 44% опрошенных, робототехнику необходимо развивать в сфере опасных промышленных производств. Особенно часто об этом говорят жители Москвы и Санкт-Петербурга (49%), городов-миллионников (53%) и городов с населением от 500 тыс. до 950 тыс. человек (53%). Не менее важны с точки зрения роботизации, согласно опросу, сферы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (39%), медицинской диагностики и манипуляций (34%), сельского хозяйства (27%). В меньшей степени необходима роботизация в сферах управления общественным транспортом (7%), досуга и развлечений (4%), а также образования (3%).
ВЦИОМ уточняет, что опрос на тему развития робототехники проведен в связи с запуском 22 августа космического корабля «Союз МС-14» с человекообразным роботом Skybot F-850 (Fedor) на МКС. Мнение о том, что робототехнику стоит развивать в первую очередь в сфере освоения космоса, поддержали 49% опрошенных. При этом 80% согласны с тем, что развитие российской робототехники будет способствовать укреплению позиций России в освоении космоса в целом.
Под риском сокращения находятся водители, кассиры, курьеры, охранники, флористы, торговцы, сборщики на фабриках, работники фастфудов, швеи и прочие специалисты, чью работу легко автоматизировать.