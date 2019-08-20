Перспектива замены людей на рабочих местах роботами не пугает большинство работающих россиян. Об этом сообщает со ссылкой на данные своего опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения , уточняя, что соответствующий ответ дали 78% респондентов.

Уверенных в том, что конкуренция работающим людям со стороны роботов пока не грозит, больше среди занятых мужчин (81%), работников из Москвы и Санкт-Петербурга (83%) и городов-миллионников (83%), а также из городов численностью от 500 тыс. до 950 тыс. человек (82%), следует из релиза. При этом 21% занятого населения все же испытывает опасения по данному поводу. Чаще всего это представители женской аудитории (30%), а также жители населенных пунктов численностью до 100 тыс. человек (30%) и сел (33%).

Не согласны с тем, что в ближайшем будущем роботы смогут заменить людей во многих сферах деятельности, более половины россиян (51%). Чаще всего сторонниками данной точки зрения являются женщины (57%), а также люди в возрасте от 35 до 44 лет (55%) и старше 60 лет (59%). Обратного мнения придерживаются 47% опрошенных, преимущественно мужчины (55%), а также те, кому от 18 до 24 лет (70%) и от 25 до 34 лет (56%).

По мнению 44% опрошенных, робототехнику необходимо развивать в сфере опасных промышленных производств. Особенно часто об этом говорят жители Москвы и Санкт-Петербурга (49%), городов-миллионников (53%) и городов с населением от 500 тыс. до 950 тыс. человек (53%). Не менее важны с точки зрения роботизации, согласно опросу, сферы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (39%), медицинской диагностики и манипуляций (34%), сельского хозяйства (27%). В меньшей степени необходима роботизация в сферах управления общественным транспортом (7%), досуга и развлечений (4%), а также образования (3%).



ВЦИОМ уточняет, что опрос на тему развития робототехники проведен в связи с запуском 22 августа космического корабля «Союз МС-14» с человекообразным роботом Skybot F-850 (Fedor) на МКС. Мнение о том, что робототехнику стоит развивать в первую очередь в сфере освоения космоса, поддержали 49% опрошенных. При этом 80% согласны с тем, что развитие российской робототехники будет способствовать укреплению позиций России в освоении космоса в целом.