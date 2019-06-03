В течение десятилетия рынок труда сильно поменяется, с него уйдет ряд профессий. Но есть такие, обладателям которых бояться нечего, свидетельствуют данные компании Adzuna, которые приводит «Российская газета».

Так, под риском сокращения находятся водители, кассиры, курьеры, охранники, флористы, торговцы, сборщики на фабриках, работники фастфудов, швеи и прочие специалисты, чью работу легко автоматизировать. Роботы уже работают вместо людей на складах, в кофейнях, бургерных и магазинах.

Одновременно специалисты Adzuna составили список сфер деятельности, которые еще очень долго не роботизируются: там будет востребован труд именно человека.

Первая — медицина. Миру нужны биоинженеры, хирурги, биохимики, терапевты и медсестры.

Вторая сфера — специалисты по контенту. Дизайнеры, копирайтеры, блогеры, фотографы на годы вперед будут обеспечены работой. Вряд ли нейросети составят им конкуренцию, считают эксперты.

Третья сфера — продажи. Уже были попытки заменить менеджеров по продажам на ботов. Но они не увенчались успехом, ведь клиенты хотят индивидуального подхода, который не могут обеспечить роботы.

Четвертая область — кулинария. Конечно, сварить кофе или сделать бургер для робота не проблема, но для более сложных блюд нужны человеческие руки, рассуждают эксперты.

Пятая сфера — образование. С одной стороны, растет сегмент онлайн-образования — на 15% в год. С другой — роботы не способны заменить хороших учителей. Правда, последним придется адаптироваться и упаковывать свои знания в полезные курсы.



Также миру будут нужны разработчики — специалисты по автоматизации, анализу данных, разработке приложений, созданию роботов и управлению ими. Экологи, специалисты, создающие виртуальные миры, выращивающие человеческие органы, виртуальные экскурсоводы, операторы дронов, информационные стилисты тоже будут востребованы на рынке труда, говорится в исследовании.