Центральный банк России по итогам проведения временной администрацией обследования финансового состояния Тройка-Д Банка обнаружил вывод активов из кредитной организации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой регулятора.

«Временная администрация… по результатам обследования кредитной организации установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также замещения обязательств физических лиц векселем организации, имеющей неудовлетворительное финансовое состояние», — говорится в сообщении.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, также направлена в Генпрокуратуру, СК и МВД России.

ЦБ увидел признаки вывода активов из Тройка-Д Банка, пересмотрел оценку «дыры» По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 4,2 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 8,9 млрд.

Ранее Центробанк уже сообщал, что обнаружил в кредитной организации признаки вывода активов. Также указывалось, что, по оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 4,2 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 8,9 млрд.

Временная администрация в Тройка-Д Банке назначена в связи с отзывом его лицензии 17 апреля этого года.