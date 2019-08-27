Верховный суд рассмотрит жалобу кредитора Пробизнесбанка компании «Автоцентр» 7 октября на Агентство по страхованию вкладов: компания считает, что АСВ как конкурсный управляющий банка завысило расходы на юристов, сообщают «Ведомости» .

Пробизнесбанк лишился лицензии в 2015 году и был признан банкротом, АСВ привлекло к конкурсному производству юрфирму «Кворум дебт менеджмент групп» (впоследствии права и обязанности по договору перешли к Московской коллегии адвокатов «Кворум»); по договору юристы получали по 8,5 млн рублей в месяц плюс 15% от фактически поступивших денег в конкурсную массу, к концу 2017 года «Кворум» получил 312,9 млн рублей переменного вознаграждения, указано в иске, эти выплаты и оспаривает «Автоцентр» — компания считает, что выплаты несоразмерны оказанным услугам: большая часть гонорара получена за разовые либо однотипные незначительные действия юристов.

В 2017 году АСВ заключило с «Кворумом» второй договор – для рассмотрения обоснованности жалоб кредиторов на конкурсного управляющего, т. е. самого АСВ, по условиям договора услуги юристов оплачиваются исходя из потраченного ими времени: стоимость — от 8,5 тыс. рублей до 16,8 тыс. рублей в час.

По договору от 2017 года «Кворум» не получил никакой оплаты, и он уже расторгнут, уверяет представитель компании; определяющим фактором при отборе юрфирмы является цена, причем дополнительное вознаграждение может выплачиваться только от фактически поступивших в конкурсную массу денег, говорит представитель АСВ, в случае Пробизнесбанка требовалось взыскать просроченной задолженности более чем 350 тыс. заемщиков.

За все время банкротства Пробизнесбанка АСВ потратило на услуги привлеченных юристов 1,1 млрд рублей, следует из данных агентства, к началу июня в конкурсную массу Пробизнесбанка поступило 19,3 млрд рублей, еще 5,2 млрд рублей лежали на счетах в ЦБ, из этих средств кредиторам банка выплатили 15,8 млрд рублей, еще 4,5 млрд рублей потрачены на конкурсное производство.