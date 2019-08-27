В Москве с сентября повысится городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, исходя из которого рассчитываются доплаты к пенсиям. Об этом сообщил на своей странице в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

«С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тыс. рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тыс. из них — впервые. Перерасчет пройдет по обычному графику в первой декаде сентября», — написал Собянин.

Согласно информации на сайте мэра Москвы , столичные пенсионеры могут претендовать на одну из двух основных доплат к пенсии: неработающие — на региональную социальную доплату; работающие пенсионеры с постоянной регистрацией в Москве, прожившие в городе десять лет и более, — на ежемесячную компенсационную выплату к пенсии. Кроме того, для некоторых категорий граждан предусмотрены дополнительные ежемесячные выплаты к пенсии.

Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается до городского социального стандарта (в 2019 году он составляет 17,5 тыс. рублей в месяц), если неработающий пенсионер имеет постоянную регистрацию в Москве в общей сложности не менее десяти лет.

Если же пенсионер зарегистрирован по месту жительства в столице менее десяти лет или зарегистрирован по месту пребывания, региональная социальная доплата к пенсии устанавливается до прожиточного минимума пенсионера в Москве (в 2019 году он составляет 12 115 рублей в месяц).



Получать региональную социальную доплату к пенсии может любой неработающий пенсионер, получающий пенсию или пожизненное содержание в Москве (независимо от вида получаемой пенсии и органа, которым она выплачивается).